Messina, Siracusano (FI): “l’attenzione di Carfagna ci inorgoglisce e ci ripaga di tanto lavoro fatto”

24 Maggio 2021 12:50

Carfagna: “dopo il grande traguardo raggiunto con l’emendamento cancella-baraccopoli, domani il ministro per il Sud, Mara Carfagna, sarà a Messina”

“Dopo il grande traguardo raggiunto con l’emendamento cancella-baraccopoli, domani il ministro per il Sud, Mara Carfagna, sarà a Messina, per incontrare le istituzioni locali – il prefetto Cosima Di Stani e il sindaco Cateno De Luca – e per visitare i villaggi disagiati della città dello Stretto. L’attenzione che il ministro sta riservando alla nostra comunità ci inorgoglisce, e ci ripaga di tanto lavoro fatto per il territorio negli ultimi anni. Domani saremo a fianco della Carfagna per ringraziarla del suo costante impegno per il Mezzogiorno e per rivendicare l’importante azione politica di Forza Italia a livello regionale e nazionale. Finalmente con i 100 milioni stanziati dal decreto Covid e con la nomina a Commissario straordinario del prefetto, si potrà avviare l’opera di risanamento di tanti quartieri di Messina e si potranno dare risposte concrete agli 8mila abitanti delle baraccopoli: 2.500 famiglie avranno, nei prossimi mesi e nei prossimi anni, una prospettiva di speranza e di futuro”. Così Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia.