Messina, Siracusano (FI): “approvata norma che mette fine allo scempio storico delle baracche”

13 Maggio 2021 18:51

Siracusano (FI): “Il Senato ha approvato la norma Carfagna all’ultimo decreto Covid che mette fine allo scempio storico delle baraccopoli di Messina”

“Il Senato ha approvato la norma Carfagna all’ultimo decreto Covid che mette fine allo scempio storico delle baraccopoli di Messina. Non posso nascondere la commozione e il senso di gratitudine che provo nei confronti del mio partito, Forza Italia”. Così Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia. “Il ministro per il Sud, dopo pochissimo tempo dal suo insediamento, ha imposto un’accelerazione decisiva all’approvazione di queste fondamentali misure per far rinascere una delle metropoli più belle del Mezzogiorno, dimostrando a tutti coloro che ritenevano questo traguardo irraggiungibile che con la volontà politica mista a tenacia e determinazione è possibile raggiungere obiettivi così difficili. Tra poche settimane avremo, dunque, a disposizione 100milioni di euro per cancellare le 86 favelas che insistono in diversi quartieri di Messina e per assicurate a 8mila messinesi un alloggio sicuro e decoroso, anche grazie ai poteri speciali attribuiti al commissario per velocizzare tutte le procedure. Questi erano i punti cardine contenuti nella legge speciale all’esame della Camera, da me presentata e fortemente voluta dal ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, che ringrazio per l’impegno profuso per consentirne l’approvazione subito dopo la sua visita a Messina. Un plauso all’amministrazione comunale, al sindaco De Luca, e ad ArisMe, da sempre impegnati per aiutare concretamente i nostri concittadini più in difficoltà e per il risanamento delle zone più disagiate. Un ringraziamento, infine, ai colleghi parlamentari messinesi che hanno condiviso con me questa battaglia mettendo da parte i colori politici”, conclude.