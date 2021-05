Messina: sabato UniMe ricorda le vittime della strage di Capaci

14 Maggio 2021 09:10

Sabato 22 maggio, alle ore 10.30, l’Aula Magna del Rettorato ospiterà l’evento “Genesi di una strage”, organizzato dall’Università peloritana in collaborazione con l’Associazione Nazionale Magistrati di Messina. A seguito delle misure previste dalle norme anti Covid-19, l’iniziativa prevede la sola presenza in sala delle autorità. I lavori saranno inaugurati dai saluti del Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, della dott.ssa Laura Romeo (Presidente ANM . sez. Messina) e del dott. Domenico Santoro (Presidente Ordine degli Avvocati di Messina). Interverranno, inoltre, il dott. Andrea Apollonio (Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti), la dott.ssa Rossella Merlino (Marie Sklodowska Curie Research Fellow – UniMe) e la studentessa UniMe, Laura Spinuzza. Sarà possibile seguire l’evento, in diretta, sulla pagina Facebook dell’Università di Messina e sulla piattaforma Microsoft Teams.