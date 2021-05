Messina-Reggina, Cirillo ricorda il 30 maggio 2015 e mezza squadra commenta su Instagram. Da Tedesco a Di Michele: “giornata indimenticabile” [FOTO]

30 Maggio 2021 16:02

Bruno Cirillo ricorda la vittoria della Reggina a Messina del 30 maggio 2015 e mezza squadra di allora, da mister Tedesco a Di Michele, commenta

Il 30 maggio 2015 è una data storica e indimenticabile per ogni tifoso della Reggina. E’ il giorno della seconda “carcagnata”, quello in cui gli amaranto sbancavano il San Filippo di Messina col gol di Balistreri nel finale nella gara di ritorno dei playout di Serie C. La squadra capace di segnare quella pagina storica era composta dai senatori Cirillo, Aronica e Belardi, tornati a gennaio a dare una mano ad un collettivo in difficoltà e formato da gente come Di Michele, Insigne, Alessio Viola e con Giacomo Tedesco in panchina, arrivato nel finale di stagione per provare a raddrizzare una situazione di classifica disastrosa. E sono proprio loro, reggini veri, a ricordare sui social quel fantastico pomeriggio.

“30 Maggio 2015 Unforgettable Story” ha scritto Bruno Cirillo su Instagram postando la foto dei festeggiamenti al termine del match. A commentare il post, mezza squadra. Dai cuori di Tedesco a quelli di Insigne, Viola e Salandria, fino al messaggio di Di Michele: “Una giornata indimenticabile”. Un ulteriore segnale, come se ce ne fosse bisogno, del grande attaccamento di quel gruppo di uomini alla maglia amaranto.