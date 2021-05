Messina: a Palazzo Zanca presentazione del marchio “birra Feluca”

4 Maggio 2021 11:28

Messina: venerdì 7 maggio a Palazzo Zanca presentazione del marchio “birra Feluca”

Venerdì 7, alle ore 10, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, presenti il Sindaco Cateno De Luca e l’Assessore alle Attività Produttive Dafne Musolino, sarà presentato ufficialmente il marchio “birra Feluca”, la nuova etichetta di “birra Sikania”. Il progetto nasce da un’idea dell’imprenditore messinese Daniele De Vincenzo e trae spunto dalle feluche, le tradizionali imbarcazioni utilizzate nello Stretto di Messina per la pesca del pescespada. All’evento parteciperanno anche il Presidente della Camera di Commercio di Messina Ivo Blandina; la Presidente dell’Associazione Feluche Antonella Mancuso; Grazia Occhino, Presidente Welcome to Me e guida turistica; il responsabile Hi-Fly communication Matteo Mastroeni; e il biologo e mastro birraio Marco Capone.