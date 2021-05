Si svolgerà a Messina il Centenario della Federazione Italiana Pallacanestro

14 Maggio 2021 16:23

Centenario della Federazione Italiana Pallacanestro: sarà Messina ad ospitare l’evento sabato 22 maggio

Sarà la Città di Messina Sabato 22 maggio, ad ospitare la celebrazione per il centenario della Federazione Italiana Pallacanestro, con una giornata che vuole rappresentare una forte testimonianza di quello che è stato il percorso del movimento cestistico siciliano in questi cento anni con una particolare attenzione alla memoria del messinese prof Enrico Vinci storico presidente federale dal 1976 al 1992 già insignito della “Italia Basket Hall of Fame”.

L’evento curato dal comitato regionale, guidato dal commissario straordinario Dott.ssa Mariacristina Correnti, aprirà i suoi lavori alle 16,30, nell’aula Magna dell’Università di Messina, “Solemnibus Studiorum Dicata” simbolo della memoria culturale dell’Ateneo e della città, gentilmente concessa grazie alla disponibilità del Magnifico Rettore prof. Salvatore Cuzzocrea, e vedrà coinvolti le massime autorità regionali e cittadine il Presidente Federale Dott. Gianni Petrucci e la dott.ssa Liliana Vinci figlia del compianto Enrico Vinci.

Durante la cerimonia saranno consegnati dei riconoscimenti ai personaggi particolarmente meritevoli per il contributo che hanno dato al basket regionale e nazionale, provenienti dalle nove province siciliane quali “Testimoni del Centenario Siciliano”.

L’iniziativa si svolgerà nel pieno rispetto delle vigenti norme anti-Covid19 con il conseguente ingresso contingentato nell’aula magna. Per permettere il massimo coinvolgimento degli appassionati sarà prevista la diretta integrale dell’evento sulle pagine social federali e per un pieno coinvolgimento dei media, l’evento sarà coperto da un comunicato pre e post e da un video riassuntivo.

Il programma prevede inoltre, come attività collaterali, nelle ore antimeridiane di Sabato 22 l’insediamento della consulta dei nuovi delegati provinciali siciliani presieduta dal Presidente Federale dott Gianni Petrucci e alla presenza del Vice Presidente Vicario Dott. Gaetano La Guardia.