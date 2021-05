Messina, l’Uil organizza un webinar sul tema “Donne, Lavoro, Smartworking: dalla pandemia alle prospettive future”

25 Maggio 2021 18:53

La Uil Messina e il Coordinamento Pari Opportunità hanno organizzato un interessante webinar su piattaforma ZOOM che si terrà giovedì 27 maggio, alle ore 16.30, per affrontare il tema: “Donne, Lavoro, Smartworking: dalla pandemia alle prospettive future”. I lavori saranno coordinati da Ivan Tripodi (Segretario generale Uil Messina) e l’introduzione sarà di Alda Iudicelli (Responsabile Coord.to Pari Opportunità Uil Messina). All’evento interverranno Mariella Crisafulli (Consigliera di Parità Città Metropolitana Messina), Vilma Maria Costa (Responsabile Coord.to Pari Opportunità Uil Sicilia), Cetti Parrinello (Docente Università di Messina, Presidente CUG) e Grazia Maria Delicio (Esperta e Formatrice SSL e Benessere Organizzativo, Uilpa). Le conclusioni saranno tratte da Luisella Lionti (Segretaria organizzativa Uil Sicilia). Lo smartworking sta radicalmente modificando il mondo del lavoro e, se correttamente regolamentato, può significare una grande opportunità. E’, però, opportuno evidenziare come, in molti casi, l’utilizzo dello smartworking, a partire dalla fase del lockdown, ha rappresentato, per le donne lavoratrici, un’ulteriore penalizzazione. Pertanto, è necessaria una seria ed innovativa contrattazione che, attraverso il pieno ed indispensabile coinvolgimento del Sindacato, possa governare questa moderna frontiera del mondo del lavoro che passa, in primo luogo, dall’adeguamento dei CCNL, da una piena digitalizzazione, da un sostegno alle spese sostenute dai lavoratori, dall’individuazione di adeguati percorsi di carriera e, infine, da un tangibile riconoscimento di servizi collaterali di welfare che riguardano le famiglie, gli anziani, i bambini e i soggetti fragili. Partendo da questi assunti il webinar organizzato dalla UIL Messina vuole analizzare quanto avvenuto e lanciare proposte concrete su un tema attualissimo e che coinvolge direttamente migliaia di lavoratrici. Il link della Piattaforma ZOOM per partecipare all’evento è il seguente: https://us02web.zoom.us/j/85467852470?pwd=OXN2YjMvZXVJS0ZZYnByVjBRNUhMUT09. (ID riunione: 854 6785 2470 Passcode: 294937).