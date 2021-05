27 Maggio 2021 23:48

La dott.ssa Pia Cappotto nominata Cavaliere al Merito della Repubblica. L’importante onorificenza consegnata nel salone della Prefettura di Messina

La dott.ssa Pia Cappotto nominata Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, la prestigiosa onorificenza è stata concessa per le benemerenze da lei acquisite nel campo socio sanitario. La cerimonia si è svolta nel salone di rappresentanza del Palazzo del Governo di Messina, presenti altri nove insigniti, con autorità e parenti stretti. La pergamena di Cavaliere Al Merito della Repubblica, è stata consegnata dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina dott. Bernardo Alagna, alla presenza del Prefetto di Messina dott.ssa Cosima Di Stani. La proposta per l’onorificenza è stata inoltrata dal Presidente di Cittadinanzattiva Sicilia dott. Giuseppe Pracanica, dopo il previsto iter è stata sancita dal Presidente della Repubblica. La dott.ssa Cappotto è laureata in scienze sociali e psicopedagogia presso l’Università Messina, perfezionamento in Bioetica presso l’Università Cattolica Roma, con il perfezionamento in Psichiatria e Danzoterapia. Dipendente Asp dal 1985 in Psichiatria, ha operato nell’equipe che ha portato alla chiusura dell’Ospedale Psichiatrico “Mandalari”, a seguire all’apertura delle strutture residenziali alternative Cta e le Star, al Distretto socio-sanitario, servizio Adi-Adip, Rsa e al Centro Diurno Alzheimer fino al 2014. La dott.ssa Cappotto, durante la sua carriera ha ricoperto diversi incarichi, mentre da volontaria si è distinta nel movimento di Cittadinanzattiva. Da volontaria ha svolto e svolge la sua azione con signorilità, onestà e disponibilità verso gli altri e negli anni è diventata un punto di riferimento importante nel campo socio sanitario dell’area Tirreno – Nebrodi.