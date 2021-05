11 Maggio 2021 17:22

Anche a Messina istituita la Federagit di Confesercenti. Il presidente è Sergio Longo

Sarà Sergio Longo, guida turistica professionista, a coordinare le attività della nuova verticale di categoria di Confesercenti Messina, la Federagit, Federazione Italiana Guide Turistiche, Accompagnatori e Interpreti. “Siamo al lavoro- ha detto Sergio Longo- affinché Messina si doti di quei servizi essenziali che la rendano concretamente una città turistica”. Proprio con questo obiettivo la Federagit ha chiesto nei giorni scorsi un incontro all’Amministrazione Comunale. “Vogliamo incontrare gli assessori Musolino, Mondello e Caruso per porre l’attenzione su tutti quei servizi che appaiono scontati, ma di cui Messina è carente: viabilità e parcheggi negli itinerari turistici, bagni pubblici, pulizia delle aree a vocazione turistica, fondamentali per rendere la città competitiva rispetto ad altre mete che i Tour Operator ‘vendono’ più facilmente in Sicilia. Intendiamo inoltre proporre- prosegue Longo- l’istituzione della Polizia turistica, costituita da agenti specializzati nel settore, che controllino i flussi e rappresentino un deterrente agli abusi che si verificano puntualmente all’avvio della stagione estiva. Anche questo potrebbe rappresentare una garanzia per i Tour Operator ed indurli a considerare Messina come meta di vacanza”.