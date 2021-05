Messina: pauroso incidente sulla strada che collega la riserva di Capo Peloro con la frazione di Mortelle, donna incastrata tra le lamiere estratta miracolosamente viva

15 Maggio 2021 22:30

Messina: pauroso incidente sulla strada che collega la riserva di Capo Peloro con la frazione di Mortelle, un’auto si è ribaltata a causa di un urto contro un’altra autovettura ferma

È in atto un intervento dei Vigili del fuoco del Distaccamento Nord del Comando di Messina, con autopompa serbatoio e pick-up con modulo attrezzato, per un incidente stradale avvenuto a Torre Faro (Me) sulla strada che collega la riserva di Capo Peloro con la frazione di Mortelle. Un’auto si è ribaltata a causa di un urto contro un’altra autovettura ferma. All’interno dell’automobile capottata vi era un ragazzo, colui che era alla guida, e sua madre. Non si conoscono ancora le esatte dinamiche sullo scontro. Il ragazzo è rimasto lievemente ferito mentre la madre, incastrata tra le lamiere dell’auto, è stata estratta dalla squadra VF coordinata dal Capo Antonino C., e affidata alle cure del personale medico presente sullo scenario. Probabilmente la donna ha riportato la frattura di una gamba. Si attende l’arrivo della squadra antinfortunistica della Polizia Municipale per i rilievi del caso e dopodiché si provvederà alla messa in sicurezza della vettura con utilizzo della autogrù e della bonifica dell’area interessata.