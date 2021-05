Messina, incidente in via Senatore Arena: “renderla sicura prima che ci scappi il morto” [FOTO]

16 Maggio 2021 10:28

Messina, il Comitato Messina Nord dopo l’incidente di ieri sera in via Senatore Arena

“Negli anni questa strada ha visto centinaia di incidenti dovuti soprattutto all’alta velocità. Gli abitanti di questa via soprattutto quelli in prossimità e dopo la curva ubicata vicino all’ex ristorante pizzeria cala sole, sono stati spettatori e vittime nello stesso tempo di automobilisti che subito dopo aver superato la risacca dei due mari accelerano stile Formula uno per poi molte volte perdere il controllo della propria vettura e finire sopra altre auto in sosta, buttare giù un cancello o la recinzione di un’abitazione, o come successo ieri ribaltarsi. Ma l’alta velocità può causare pericolosi incidenti o vittime anche sul rettilineo che nel periodo estivo vede centinaia di persone ripopolare le molteplici case e appartamenti estivi“. Lo afferma in una nota il Comitato Messina Nord.

“Nel settembre del 2018 avevamo inviato una richiesta per l’istallazione di due dossi o autovelox fisso per far rallentare la velocità e evitare incidenti, ma siamo consapevoli che la nostra non è l’unica richiesta inviata, poiché vi sono state richieste da parte di ex consiglieri di circoscrizione anche durante la giunta Accorinti e Buzzanca. Noi non siamo tecnici e non sappiamo se si possono istallare dossi o autovelox su quel tratto di strada ma di sicuro l’utilizzo della pittura bianca per realizzare le strisce a bande per rallentare la velocità in prossimità di strisce pedonali e della famosa curva (dove vi è stato istallato anche il cartello con limite di velocità 30km/h) non hanno portato e non porteranno a nessun risultato. Speriamo che quello di ieri sera sia l’ultimo incidente e chi di dovere realizzi una qualsiasi cosa per rendere sicura la via Senatore Arena. Possibilmente prima che ci scappi il morto”.