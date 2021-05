Messina: il viceministro Morelli ha fatto visita al Centro VTS della Capitaneria di porto [FOTO]

10 Maggio 2021 12:21

Messina: il viceministro ha effettuato una breve visita del Centro VTS soffermandosi in particolar modo nella Sala operativa per una breve presentazione dei compiti principali dei “Servizi di assistenza ai traffici marittimi”

Nella giornata di venerdì 7 maggio u.s. il viceministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibili On.le Alessandro Morelli ha fatto visita al Centro VTS (Vessel traffic service) della Capitaneria di porto- Autorità marittima dello Stretto – di Messina. Ad accoglierlo, il Direttore marittimo della Sicilia Orientale – Contrammiraglio (CP) Giancarlo Russo ed il Comandante della Capitaneria di porto – AMS – di Messina – Capitano di Vascello (CP) Andrea Tassara. Dopo aver ricevuto il saluto ufficiale di benvenuto, il Vice ministro ha effettuato una breve visita del Centro VTS soffermandosi in particolar modo nella Sala operativa per una breve presentazione dei compiti principali dei “Servizi di assistenza ai traffici marittimi”. Sistema progettato al fine di incrementare la sicurezza e l’efficienza del traffico marittimo e proteggere l’ambiente, attraverso la funzione di interagire con la circolazione della navigazione marittima nello Stretto di Messina fornendo informazioni, assistenza alla navigazione, ed organizzazione del transito.