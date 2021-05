Messina: il prof. Silvio Garattini relatore al webinar “Vaccini anti Covid-19: tra informazione, autodeterminazione ed obblighi”

19 Maggio 2021 10:04

Venerdì 21 maggio, alle ore 16, la piattaforma Microsoft Teams e la pagina Facebook di UniMe ospiteranno la diretta del webinar intitolato “Vaccini anti Covid-19: tra informazione, autodeterminazione ed obblighi”. Dopo i saluti istituzionali del Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, i lavori saranno introdotti dalla prof.ssa Marianna Gensabella, Presidente del Centro Universitario di Studi di Bioetica Unime e moderati dal prof. Stefano Agosta, Direttore del Centro Universitario di Studi di Bioetica. Relazionà il prof. Silvio Garattini, Presidente e fondatore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” IRCCS e Componente del Comitato Nazionale per la Bioetica. Quest’anno, il farmacologo Garattini è stato insignito del Premio nazionale Presidente della Repubblica 2021. Ad assegnare uno dei premi italiani più prestigiosi è stata l’Accademia dei Lincei, in riconoscimento del “ruolo assai importante nell’indirizzare, attraverso le sue attività, molta della ricerca biomedica applicata alla salute e dell’impegno sociale svolto a livelli diversi, che ne fanno un esempio e un punto di riferimento nel Paese”. Interverranno anche la prof.ssa Laura Palazzani, Vicepresidente Vicario del Comitato Nazionale per la Bioetica e il prof. Antonino Ruggeri, Emerito di Diritto costituzionale dell’Ateneo Peloritano.