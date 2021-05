Messina: il 2 giugno inaugurazione di un’area attrezzata a Bordonaro

31 Maggio 2021 13:13

Mercoledì 2 giugno, alle ore 11.45, il Sindaco Cateno De Luca inaugurerà l’area attrezzata di Bordonaro, cui prenderà parte l’Assessore all’Arredo Urbano e Spazi Pubblici Massimiliano Minutoli. Lo spazio a verde adibito al tempo libero destinato ai bambini scelto dalla cittadinanza, a seguito della selezione delle proposte pervenuta sulla piattaforma pubblica, è stato realizzato con i fondi destinati al bando per la democrazia partecipata anno 2019. “La realizzazione di questo progetto – sottolinea l’Assessore Minutoli – è motivo di soddisfazione in quanto rappresenta la conclusione di un iter che ha visto la partecipazione attiva della cittadinanza nella scelta del luogo, e la volontà da parte di questa Amministrazione comunale a proseguire con interventi finalizzati a restituire il decoro urbano e migliorare zone cittadine, come per quest’area di Bordonaro, attraverso uno spazio di aggregazione per bambini al fine di accrescerne il loro benessere grazie ai giochi che sono stati installati e le attrezzature di arredo urbano”.