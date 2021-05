Messina: grande successo per l’appuntamento annuale #bastaplastica [FOTO]

25 Maggio 2021 15:06

Messina: si è svolta domenica 23 maggio la terza edizione della giornata volontaria della raccolta della plastica sulle spiagge siciliane

Si è svolta domenica 23 maggio la terza edizione della giornata volontaria della raccolta della plastica sulle spiagge siciliane, Volontari e associazioni hanno ripulito molte spiagge in tutta la Sicilia, nella provincia di Messina a terme Vigliatore , Spadafora ,Oliveri e nella città di Messina (zona ganzirri)Si ringrazia su Messina a nome di tutta la cinquesei e a nome del coordinatore di messina Maurizio Morabito il consigliere comunale giovanni Caruso il consigliere di quartiere giuseppe Cucinotta e tutti membri della cinquesei di messina e ai pescatori della zona e abitanti e si ringrazia associazione camminare i peloritani,

Più di 100 sacchi di plastica e rifiuti di ogni genere arrivati dal mare o abbandonati incuriamente in spiaggia,come movimento cinquesei siamo veramente soddisfatti della riuscita della manifestazione , ci tenevamo ringraziare tutti i cittadini che hanno partecipato, le associazioni che ci hanno dato una mano in maniera pratica è decisa, (vivere a colori , cirano, comunità dromo, camminare i peloritani,le amministrazioni di Spadafora e Oliveri. La campagna bastaplastica non è solo la giornata di raccolta, speriamo presto a riprendere con incontri e e assemblee pubbliche, per sensibilizzare le persone sul uso della plastica soprattutto quella monouso.