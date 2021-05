Messina, festa alla Basilica di Sant’Antonio: reliquie del Santo in processione su aereo in volo sullo Stretto il 13 giugno

30 Maggio 2021 11:23

Dal pellegrinaggio di S. Antonio 800 anni fa a Messina alla processione delle sue Reliquie in aereo sullo Stretto: conferenza stampa di presentazione del programma dei Festeggiamenti in onore di S. Antonio il 4 giugno 2021, ore 10.30

In questo Anno Giubilare ricorre l’800° anniversario dell’arrivo di S. Antonio di Padova in Italia; il Santo, seguace di S. Francesco d’Assisi, naufragò a Milazzo nel 1221 e dopo una permanenza a Messina intraprese il cammino di pellegrinaggio verso Assisi, e poi Padova, per un percorso di fede lungo 1.550 chilometri. La Festa di S. Antonio di Padova, del prossimo 13 giugno, si celebrerà in un periodo di limitazioni per la pandemia del Covid; per questo motivo il Rettore della Basilica di S. Antonio in Messina, Padre Mario Magro, ha deciso di “sorvolare”, letteralmente, sul problema, organizzando per il 13 giugno prossimo la processione con le Reliquie di S. Antonio su un aereo in volo sullo Stretto per offrire la Benedizione di S. Antonio alle città di Messina e Reggio Calabria. L’aereo e l’equipaggio sono forniti da “Aero Club dello Stretto di Reggio Calabria – Scuola di volo” (si prevede la diretta streaming della processione con le Reliquie a bordo dell’aereo in volo sui canali social della Basilica di S. Antonio).

La conferenza stampa di presentazione del programma dei Festeggiamenti in onore di S. Antonio si terrà il 4 giugno 2021, ore 10.30, presso la Basilica di

S. Antonio (via S. Cecilia n. 121, Messina) in presenza e con obbligo di uso mascherina e distanziamento sociale. Presenzieranno in conferenza stampa: Padre Mario Magro (Rettore), Rosario Marchese (Comandante Capitaneria di Porto di Reggio Calabria), Giuseppe Ministeri (Presidente Conservatorio Corelli), Roberta Fazio (Associazione “Note Colorate” Coro Voci Bianche). A seguire il programma religioso e civile dei Festeggiamenti in onore di S. Antonio da Padova che si terranno dal 4 al 27 giugno 2021 presso la Basilica di S. Antonio in Messina.

Centenario della Basilica – Anno Giubilare. 800 anni del passaggio di S. Antonio da Messina: Programma dei Festeggiamenti in onore di S. Antonio da Padova

Giugno 2021

Programma Religioso

4 – 12 giugno SOLENNE NOVENA – Esposizione delle Reliquie del Santo

ore 17 S. Rosario

ore 17.30 Preghiere e Canti al Santo

ore 18 S. Messa con omelia

4 giugno MONS. NINO CAMINITI e Comunità parr.le di Larderia

5 giugno DON NATALE FIORENTINO e Comunità parr.le S. M. Consolata

6 giugno DON GIOVANNI LOMBARDO e Comunità parr.li di Cumia

7 giugno DON SANTINO CANNISTRÁ e Comunità parr.le S. M. Immacolata di Contesse

8 giugno DON GIUSEPPE DI STEFANO e Comunità parr.le Madonna delle Lacrime Villaggio S. Annibale

9 giugno DON ENZO MAESTRI e Comunità parr.le di S. M. Consolazione di Villaggio Santo

10 giugno DON GIUSEPPE IMBESI, con la Comunità parr.le di Santa Marta

11 giugno SOLENNITÁ DEL SACRO CUORE DI GESÚ

ore 17 S. Rosario – ore 17.30 Preghiere e Canti a S. Antonio

ore 18 Solenne S. Messa presieduta da DON BARTOLO SALTALAMACCHIA Segretario dell’Arcivescovo di Messina

12 giugno DON MARCO D’ARRIGO Vicario Foraneo di Messina Centro e Comunità parr.le di S. Pietro e Paolo

13 giugno FESTA DI S. ANTONIO

SS. Messe: ore 7 – 8 – 9 – 10 – 12 – 16.30 – 17.30

ore 11 Solenne S. Messa presieduta da Mons. ANGELO OTERI, Decano del Capitolo Protometropolitano della Cattedrale di Messina

Benedizione con le Reliquie del Santo e benedizione dei gigli

ore 17.30 Speciale Benedizione sulle città di Messina e Reggio Calabria con le Reliquie di S. Antonio da un aereo in volo

ore 19 Solenne S. Messa presieduta da Sua Em.za Rev.ma Cardinale PAOLO ROMEO, Arcivescovo emerito di Palermo

Benedizione con le Reliquie del Santo e benedizione dei gigli

18 giugno ore 18 S. Messa presieduta da Mons. LETTERIO GULLETTA e pellegrinaggio della Parrocchia Santuario S. Francesco di Paola – Messina

20 giugno Giornata di Ringraziamento a S. Antonio

ore 17.30 Preghiere e canti a S. Antonio

ore 18 S. Messa presieduta da MONS. FRANCESCO LA CAMERA, Parroco di S. Maria Incoronata Camaro Sup.

Benedizione con le Reliquie del Santo e chiusura dei festeggiamenti

Manifestazioni Civili

RASSEGNA MUSICALE “IN FESTA CON S. ANTONIO”

5 giugno ore 19.30 Concerto per flauto e chitarra del Duo Alida De Marco e Giuseppe Mangano

12 giugno ore 21 Concerto di Musica a cura del Conservatorio A. Corelli di Messina

13 giugno ore 20 Banda Musicale “Amici della Musica” di Larderia, M° Grioli Giuseppe

ore 20.45 Coro di Voci Bianche dell’Associazione “Note Colorate”, M° Giovanni Mundo

19 giugno ore 19.30 Concerto di Musica a cura del Conservatorio A. Corelli di Messina

20 giugno ore 19.30 Concerto a cura del gruppo del Rinnovamento dello Spirito “Il Resto d’Israele”

21 giugno ore 19.30 Festa della Musica in collaborazione con il Conservatorio A. Corelli di Messina

27 giugno ore 19.30 Concerto con Paola Miraglia voce, Francesco Tusa al Violino e Fabio Catalano alla Chitarra e al piano

Le varie Celebrazioni Liturgiche saranno animate dalla Cappella Musicale “ROGATE”

Nei giorni 11/20 giugno le vie adiacenti la Basilica saranno illuminate dalla Ditta LO FARO GIUSEPPE di Catania

Nei giorni 12/13 e 19/20 giugno sarà benedetto e offerto il Pane di S. Antonio

Gli eventi, organizzati dal Comitato Feste Antoniane e dai Padri Rogazionisti, si svolgeranno secondo i protocolli anti-covid e trasmessi in diretta streaming sui canali social della Basilica di S. Antonio