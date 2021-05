3 Maggio 2021 12:03

Messina: esposta a Palazzo Zanca la Bandiera della Croce Rossa e illuminata di rosso la Fontana Senatoria per la Settimana mondiale dell’associazione

La Bandiera della Croce Rossa Italiana è stata consegnata stamani all’Assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore da una delegazione del Comitato CRI di Messina presieduto da Antonio Chimicata, composta dalle consigliere, Francesca Melita, la sorella Elisa Cavallaro, Chiara Berardi consigliera dei giovani e da due volontari, per essere esposta sulla balconata di Palazzo Zanca in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa che si celebra l’otto maggio. Nel ricevere l’insegna della Croce Rossa, l’Assessore Calafiore ha manifestato il suo personale compiacimento, a nome anche dell’Amministrazione comunale.

“Simili iniziative rappresentano il segno tangibile di un legame che vede sempre più spesso la Croce Rossa Italiana e il Comune uniti nelle attività di vicinanza ai più vulnerabili. In particolare in questo momento storico di emergenza sanitaria – ha evidenziato la rappresentante della Giunta De Luca – e per le situazioni di necessità che la pandemia ha generato, il contributo che la Croce Rossa Italiana ha dato e continua ad offrire è certamente prezioso ed importante; per questo merita l’apprezzamento da parte di tutti noi”.

L’Amministrazione comunale ha accolto altresì la richiesta di illuminare di colore rosso sino a mercoledì 9, la Fontana Senatoria di piazza Unione Europea, al fine di sensibilizzare la cittadinanza al movimento della Croce Rossa e fare conoscere quali sono i compiti svolti dai migliaia di volontari che operano in maniera incessante mettendo spesso a rischio la propria vita per il bene della comunità. La Giornata mondiale dell’otto maggio quest’anno coincide con quella della nascita di Henry Dunant, considerato il fondatore del Movimento, un giorno in cui in tutto il mondo, 98 milioni di persone, 150 mila in Italia, sotto l’emblema della Croce Rossa, manifestano a tutto il pianeta i Sette Principi su cui si basa l’organizzazione, e ricordare quei volontari impegnati sui fronti di crisi e di guerra.