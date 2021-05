Messina, De Luca accoglie Carfagna. La promessa del Ministro: “tornerò quando sarà demolita l’ultima baracca”

25 Maggio 2021 12:30

Il ministro Mara Carfagna è stata ricevuta a Messina dal Sindaco De Luca. Una visita istituzionale per fare il punto sul tema baraccopoli dopo essere riusciti ad ottenere dei fondi per la riqualificazione delle baraccopoli

“Sono molto emozionata, lavoreremo al fianco dell’amministrazione comunale, della Regione Siciliana e della struttura commissariale affinché questi interventi possano essere realizzati nel più breve tempo possibile”. Lo ha detto il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, oggi accolta a Messina dal Sindaco Cateno De Luca, nel corso di una conferenza stampa convocata per parlare dello stanziamento di 100 milioni di euro per il risanamento delle baraccopoli della città siciliana dello Stretto. “Non ho scelto a caso Messina come mia prima tappa istituzionale, perché qui a siamo riusciti ad affrontare e portare a soluzione un problema che si trascinava da decenni quello che ho definito una vergogna nazionale indegna di un paese civile: migliaia di persone privati dei loro diritti fondamentali. Il decreto Sostegni, al cui interno è stato inserito l’emendamento che contiene lo stanziamento ma anche i dettagli – ha aggiunto Carfagna – sarà approvato entro il 31 maggio, poi si procederà alla nomina del commissario straordinario di governo”.

“Il diritto ad avere una casa decente, servizi, collegamenti e una istruzione di qualità. Abbiamo stanziato i fondi necessari per riqualificare l’intera area e individuare soluzioni abitative alternative – ha proseguito – anche individuato nel prefetto, il commissario straordinario che avrà il compito di portare a soluzione questo problema. Ringrazio il sindaco perché ha portato all’attenzione nazionale questa situazione vergognosa, ringrazio tutti i parlamentari del città di Messina per avermi sollecitata ad adottare questo provvedimento e sono davvero molto soddisfatta di essere riuscita a farlo in tempi rapidi. Questa è una di quelle situazioni che riempie di significato il nostro impegno politico”.

Molto entusiasta anche il Sindaco De Luca, che nella vicenda ha avuto un ruolo centrale e decisivo. Più volte il primo cittadino ha infatti posto il problema delle baraccopoli sia alla Regione Siciliana che al Governo centrale, facendolo diventare di interesse nazionale. “La svolta è arrivata nel febbraio 2021, quando il Ministro Maria Stella Gelmini è venuta in città per toccare con mano la situazione. Da allora è nato l’impegno di presentare un disegno di legge, a cui ne sono stati aggregati altri. Poi è arrivata la presa di posizione ferma e netta del Ministro. Questo va molto al di là di quello che sono i compiti delle istituzioni, ne va dato atto”, ha affermato De Luca. Oltre infatti i fondi stanziati dal Governo, arriveranno per Messina anche alcuni finanziamenti extra della Città Metropolitana. “Ci sono gli strumenti per superare questa pagina vergognosa della nostra storia, abbiamo 240 milioni di euro per cancellare le baracche – continua De Luca – . Ci siamo seduti al tavolo col vicepresidente della Regione e abbiamo messo a punto risorse residue della legge 10 del 1990. Faccio poi menzione della legge sul Poc, i 140 milioni di euro del bando Qualità dell’abitare e risorse del Pon Metro”. L’incontro si è infine concluso con la promessa del Ministro Carfagna che, dopo aver visitato le case in pessime condizioni di alcuni cittadini, ha giurato di tornare a Messina una volta che “sarà demolita l’ultima baracca e quando l’ultima famiglia troverà l’ultimo alloggio”.