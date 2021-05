Messina, contrasto all’evasione tributaria locale: nuova delega attribuita all’Assessore Musolino

28 Maggio 2021 21:38

Messina: conferita all’Assessore Dafne Musolino una nuova delega relativa al Contrasto all’Evasione ed Elusione Tributaria Locale

Con Decreto del Sindaco di Messina, Cateno De Luca, è stata conferita all’Assessore Dafne Musolino una nuova delega relativa al Contrasto all’Evasione ed Elusione Tributaria Locale. Il Sindaco ha ritenuto utile introdurre una nuova delega in seno al suo Esecutivo al fine di contrastare l’evasione fiscale con l’obiettivo di arrivare ad una maggiore equità fiscale e di garantire l’esatto adempimento del dettato costituzionale di cui all’art. 53, il quale stabilisce “tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro capacità contributiva”. La nuova delega conferita all’Assessore Musolino, si aggiunge a quelle già attribuite in materia di Contenzioso; Attività Produttive e Promozionali (Agricoltura, Pesca, Artigianato, Industria, Commercio, Mercati); Politiche Ambientali e Rapporti con Messinaservizi Bene Comune; Politiche del Mare, Beni Demaniali Marittimi e Fluviali; Casinò del Mediterraneo; Riorganizzazione Assetto Amministrativo e dei Servizi Municipali; Rapporti con il Consiglio Comunale; Risorse Umane; Polizia Municipale e Sicurezza Urbana; ed Emergenza Covid.