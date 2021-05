3 Maggio 2021 12:43

Messina, chiuso parzialmente lo svincolo di Gazzi e riaperta la strada comunale a San Gregorio

Come annunciato, a seguito delle indagini strutturali effettuate tramite l’utilizzo di georadar sulle gallerie delle autostrade A18 e A20, dalle ore 12.00 di oggi (3 maggio 2021), sino al 14 maggio, rimarrà chiusa la rampa di accesso in tangenziale in direzione Palermo dello svincolo di Gazzi. Gli interventi, programmati in sinergia con tutti gli organi di sicurezza preposti del territorio, verranno svolti di giorno e di notte per ridurre al minimo i tempi di ripristino delle strutture ammalorate.

Si sono invece conclusi sulla Messina-Catania le attività di risanamento strutturale del sovrappasso che interviene sul Comune di San Gregorio di Catania. I lavori si erano resi necessari a seguito di un danneggiamento registrato su due travi, presumibilmente causato dall’urto di un’autogru. La strada comunale è stata dunque liberata dal cantiere e la circolazione dei mezzi è stata ripristinata.