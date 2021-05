Messina: baracca prende fuoco, intervengono i Vigili del Fuoco [FOTO]

30 Maggio 2021 10:00

Messina: i Vigili sono intervenuti nel quartiere Santa Chiara e hanno spento le fiamme con il liquido schiumogeno

Questa mattina intorno alle ore 5:30, i Vigili del fuoco del Distaccamento Nord del Comando Provinciale di Messina sono intervenuti per un incendio che ha coinvolto una baracca disabitata, nel quartiere Santa Chiara, un rione nelle vicinanze del viale Giostra (Me). La squadra 2a, giunta sul posto con Autopompa serbatoio e pick-up con modulo antincendio, ha estinto il rogo tramite l’utilizzo del propack, un liquido schiumogeno estinguente ad alta pressione.

Dalla sede centrale è stata fatta arrivare l’autobotte pompa per un supporto idrico in aggiunta. La baracca era utilizzata come deposito di rifiuti solidi urbani. Fortunatamente non ci sono stati ulteriori danni a terzi. Dopo aver messo in sicurezza e bonificato l’area coinvolta, i Vigili del fuoco hanno fatto rientro in sede.