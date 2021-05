Messina, avviso sulle modalità e i termini di presentazione delle istanze di accesso al contributo disabilità gravissima

26 Maggio 2021 18:10

Modalità e termini di presentazione delle istanze di accesso al contributo disabilità gravissima: alcune precisazioni

Il Dipartimento Servizio alla Persona e alle Imprese, informa la cittadinanza che il modello di domanda per accedere al beneficio economico per i disabili gravissimi, ai sensi della Legge regionale n. 4/2017, pubblicato sul sito istituzionale del Comune si riferisce ad una vecchia istanza. L’avviso precisa altresì, che la competenza per il riconoscimento dei requisiti per usufruire del contributo a carico del Fondo Regionale per la Disabilità è dell’Azienda Sanitaria Provinciale. Pertanto, gli interessati o loro rappresentanti legali, devono richiedere le informazioni in merito alla modalità di presentazione delle istanze e relativi termini di scadenza, presso l’ASP di Messina. Per tale ragione, al Comune di Messina non può essere presentata alcuna domanda per accedere al contributo per disabilità gravissima.