27 Maggio 2021 19:04

Messina: assemblea dei lavoratori dell’ospedale Papardo, si terrà domani (venerdì 28 maggio) alle ore 11.00

Nell’ambito delle azioni di mobilitazione messe in campo dal Sindacato per salvare l’ospedale Papardo e salvaguardare l’occupazione dei lavoratori dell’importante struttura sanitaria, le Segreterie di Cgil, Uil, Fp Cgil e Uil Fpl confermano che domani, venerdì 28 maggio, alle ore 11.00 si terrà, presso l’Auditorium del Papardo, un’importante Assemblea dei lavoratori per affrontare la grave problematica ed assumere le iniziative più opportune. “Il Papardo non si tocca: tutte le lavoratrici e i lavoratori sono invitati a partecipare”, scrivono gli organizzatori.