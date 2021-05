Messina, ‘Architetti x Me’ incontra colleghi e stampa in vista delle Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine [INFO e DETTAGLI]

21 Maggio 2021 16:58

Messina, in vista delle Elezioni per il rinnovo del consiglio dell’Ordine, la lista ‘Architetti x me’ incontra colleghi e stampa il 21 maggio

La lista ‘Architetti x Me‘, che sostiene Pino Falzea come Presidente alle Elezioni per il Rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Coservatori della provincia di Messina per il quadriennio 2021-2025, incontrerà i colleghi della provincia e la stampa. L’evento si terrà il venerdì 21 maggio, ore 18:30, presso la passeggiata a mare, di fronte al portale della Fiera di Messina. In tale circostanza sarà illustrato il Programma proposto per il quadriennio 2021-2025 e ci sarà anche un focus sul ‘progetto’ urbano per gli spazi pubblici di qualità.