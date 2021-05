5 Maggio 2021 09:26

Messina, Amata: “felice di accogliere in Fratelli d’Italia Gabriella Regalbuto avvocato di Santo Stefano di Camastra, esperta del mondo agricolo”

Gabriella Regalbuto, avvocato di Santo Stefano di Camastra, lascia Diventerà Bellissima per aderire a Fratelli d’Italia. Lo annuncia Elvira Amata, capogruppo di Fratelli d’Italia all’Ars. “Sono molto felice che Gabriella, donna di destra da sempre, abbia deciso di sposare il progetto del nostro partito e di Giorgia Meloni- dice Elvira Amata -. Da anni molto attiva nel territorio a sostegno e a difesa del difficile comparto agricolo, zootecnico e rurale siciliano e messinese, Gabriella con la sua straordinaria competenza darà un contributo fondamentale al dipartimento agricoltura della città metropolitana di Messina e collaborarà sia con il dipartimento regionale che con quello nazionale presieduto dal senatore Luca De Carlo”.

“Le mie battaglie a difesa dell’agricoltura siciliana e delle aree interne sono note – dice Gabrirella Regalbuto – il mio ingresso in Fratelli d’Italia è la mia naturale confluenza, frutto di un ragionamento lungo e motivato e per ribadire la politica del non compromesso a partire dalle scelte in merito al governo nazionale. Il partito ogni giorno dimostra coerenza, spirito di coesione e di aggregazione, specie in una scena politica nazionale, e anche regionale, fatta di logoranti attendismi e indecisioni. Ho sempre apprezzato che Fratelli d’Italia non ha fatto dell’essere donna una mera e degradante questione di “quote rosa” ma anzi ha saputo valorizzare la persona e le sue capacità, compresa la complessità dell’essere donna, madre, impegnata politicamente. Voglio ringraziare i dirigenti messinesi di Fratelli d’Italia ed in particolare Elvira Amata – punto di riferimento per la nostra provincia – per aver accolto la mia energia e risolutezza per un percorso “critico” ma sicuramente costruttivo. Infine, ringrazio il presidente della Regione Nello Musumeci e Diventerà Bellissima per la fiducia e la lealtà reciproche e per le opportunità concrete e precise che in questi ultimi anni abbiamo condiviso”.

“Siamo molto contenti che una donna di destra come Gabriella Regalmuto, rappresentativa di un territorio importante come quello della costa messinese e dei Nebrodi abbia deciso di condividere il progetto concreto e lungimirante che Giorgia Meloni sta portando avanti con Fratelli d’Italia, che continua ad attrarre sempre più persone e ormai sta coinvolgendo sempre più appassionati i quali vedono nell’area conservatrice e sovranista che rappresentiamo un punto di riferimento chiaro a affidabile”, commenta Salvo Pogliese, coordinatore della Sicilia Orientale di Fratelli d’Italia.