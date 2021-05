Messina aderisce all’iniziativa Unicef: la Fontana Senatoria in blu per i diritti dei bambini

27 Maggio 2021 14:34

Il Comune di Messina ha aderito all’iniziativa “Lunga vita ai diritti”, lanciata da Unicef e Anci per celebrare il trentennale della ratifica italiana della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Il Comune di Messina ha aderito all’iniziativa “Lunga vita ai diritti”, lanciata da Unicef e Anci per celebrare il trentennale della ratifica italiana della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Per l’occasione, l’Amministrazione comunale al fine di porre l’attenzione sulla tematica, quale gesto simbolico di adesione alla campagna di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzata a promuovere il benessere dei minorenni, illumina di colore blu sino a sabato 29, la Fontana Senatoria di Piazza Unione Europea. La Convenzione ONU, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 e ratificato al mondo con 196 Stati Parte, è un documento di eccezionale importanza poiché riconoscendo tutti i bambini e tutte le bambine del mondo come titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici, ha portato al miglioramento della vita di bambini e adolescenti e al cambiamento della percezione relativa all’infanzia: bambini non più visti come oggetto di cura ma come soggetti di diritto. Tra questi diritti, quello all’educazione, all’istruzione e allo studio come diritti inalienabili della persona. In particolare in questa fase di emergenza sanitaria da Covid, il Comitato Onu ha invitato gli Stati ad attuare misure di mitigazione destinate a bambini, adolescenti e alle loro famiglie, per evitare che la situazione porti a un deterioramento del loro stato di salute e diventi un acceleratore della povertà e delle disuguaglianze, aggravando le vulnerabilità e le discriminazioni.