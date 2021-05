Mercoledì interessante webinar dal titolo “Ponte sullo Stretto, ultime novità: Passi avanti o illusioni”

17 Maggio 2021 17:00

Il webinar “Ponte sullo Stretto, ultime novità: Passi avanti o illusioni si svolgerà mercoledì 19 maggio 2021 alle ore 18:30

Si svolgerà mercoledì 19 maggio 2021 alle ore 18:30 il webinar organizzato da Sicilia in progress dal tema “Ponte sullo Stretto, ultime novità: Passi avanti o illusioni”. Sarà possibile seguire il webinar sulla pagina facebook “Palermo in progress”. Interverranno l’ing. Giovanni Caminiti, già Dirigente dell’ufficio Ponte del Comune di Messina- Passi avanti e trabocchetti, l’ing. Ercole Incalza, già Dirigente Ministero delle Infrastrutture – La stanza di Ercole, l’ing. Giovanni Mollica, già collaboratore di Eurolink – E’ accaduto dopodomani, il prof. Marcello Panzarella, già Docente di Composizione Architettonica ed Urbana – Italia: Pontile senza ponte, nel Mediterraneo e il Prof. Enzo Siviero, Rettore dell’Università eCampus – Ponte come? I pro e i contro!, modererà il webinar l’ing. Roberto Di Maria.