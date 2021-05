5 Maggio 2021 13:18

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ha affrontato l’argomento Ponte sullo Stretto di Messina nel corso di una conferenza stampa

“Sulle infrastrutture, chiediamo il ponte sullo stretto di Messina e il completamento della tav. Su questo il governo e la maggioranza devono dire una parola definitiva”. Ad affermarlo il leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in una conferenza stampa. Molti parlamentari del suo partito hanno già aderito all’intergruppo parlamentare per cercare di convincere l’esecutivo Draghi ad occuparsi in maniera concreta del Ponte sullo Stretto.