Medico calabrese che lavora al Nord da oltre 20 anni ringrazia il dott. Amodeo dopo il ricovero presso l’ospedale di Polistena

10 Maggio 2021 11:55

La lettera di ringraziamento al dottore Enzo Amodeo, direttore del reparto UTIC dell’Ospedale di Polistena, da parte di un collega calabrese che da tanti anni lavora al Nord

Un Dottore calabrese che da oltre 20 anni lavora al nord Italia ha inviato una lettera di ringraziamento al dottore Enzo Amodeo direttore del reparto UTIC dell’Ospedale di Polistena dopo il ricovero della madre presso l’ospedale reggino. Ecco il testo della lettera:

“Ringrazio pubblicamente il dott. Vincenzo Amodeo direttore del reparto UTIC dell’Ospedale di Polistena per la competenza e la disponibilità dimostrata verso mia madre durante la degenza resasi necessaria per il peggioramento delle sue condizioni cliniche. Da Medico calabrese che oramai da oltre 20 anni esercita la propria attività presso strutture di eccellenza sanitaria del nord Italia, ho avuto modo di apprezzare il livello di elevata professionalità e la competenza messi in campo dal dott. Amodeo e dal suo staff , a testimonianza del fatto che anche in un piccolo. Ospedale del sud Italia sia possibile ricevere cure di elevato livello. Tali realtà vanno difese e potenziate nell’interesse di tutta la comunità calabrese. Dott. Alfio Azzarà”.