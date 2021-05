Reggio Calabria nei ricordi di Mario Cipollini: “un onore salutare il pubblico del Giro d’Italia 2005” [FOTO]

6 Maggio 2021 17:20

Mario Cipollini ricorda il cronoprologo del Giro d’Italia 2005: il famoso campione di ciclismo omaggia l’affetto del pubblico di Reggio Calabria

La città di Reggio Calabria nei dolci ricordi di un grandissimo campione. Nel pomeriggio odierno, Mario Cipollini ha pubblicato sui social un prezioso ricordo del suo passato, proprio in riva allo Stretto. “Dopo 17 anni e 15 partecipazioni al Giro d’Italia, nel 2005 a Reggio Calabria mi fu concesso l’onore di salutare simbolicamente il pubblico che mi avevo incitato per tutto quel periodo“. Il momento in questione risale a sabato 7 maggio 2005, giornata nel quale partendo dal Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria si è svolto il cronoprologo del Giro d’Italia. Proprio Mario Cipollini sfilò, simbolicamente in rosa, salutando i tifosi che per 17 anni hanno fatto il tifo per lui. Un prezioso momento che lega il ‘Re Leone’ alla città reggina.