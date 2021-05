Mafia: Morra, ‘Scarcerazione Brusca? Ora attenti che non torni a guidare sodalizi mafiosi’**

31 Maggio 2021 22:39

Palermo,. 31 mag. (Adnkronos) – “A 64 anni ha la capacità di tornare a essere immediatamente efficiente, vero è che resta in libertà vigilata per quattro anni ma ricordo che ci sono 70enni che continuano a guidare i sodalizi mafiosi”. Così il Presidente della Commissione antimafia Nicola Morra commenta con l’Adnkronos le parole della vedova del caposcorta di Giovanni Falcone sulla scarcerazione di Giovanni Brusca. E poi aggiunge: “Le parole di Tina Montinaro, a mio avviso, conservano un grumo di verità, quando evoca l’ipocrisia che accompagna tante celebrazioni ufficiali per il 23 maggio o il 19 luglio”.

“Da un lato capisco chi ha ancora le cicatrici di quelle stragi – dice ancora Morra – nelle sue parole c’è un fondo di verità su cui tutti noi dovremmo ragionare. Noi ricordiamo in particolar modo nell’esatto verificarsi delle ricorrenze, ma di fatto ci facciamo cogliere impreparati da quella gestione sapiente da parte di tanti uomini che lavorano per l’antistato in quei piccoli meccanismi con cui chi ha attaccato e offeso lo Stato si trova ad esserne non uno sconfitto bensì un vincitore”.

“E qui il pensiero va non alla singola scarcerazione, quindi a quanto avvenuto oggi con Giovanni Brusca ma al problema dell’ergastolo ostativo e a come noi si abbai difficoltà a riconoscere la virulenza del fenomeno mafioso, per cui non mi sento di condannare le parole di Tina Montinaro anzi mi sembra che tutti si debba ragionare sul grumo di verità che emerge dalle stesse parole di Tina Montinaro. Poi naturalmente non mi associo a dei giudizi molto affrettati e pressappochisti in chiave giustizialistica tipo quelli salviniani”. “Il problema è che Brusca è stato oggetto di un procedimento che si è concluso con condanna – dice – se la magistratura italiana reputa che debba uscire a novembre 2021 e poi di fatto esce a fine maggio, non possono i 150 giorni che costituiscono la differenza”.