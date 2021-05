Mafia: cittadinanza onoraria Torrenova a Giuseppe Antoci

17 Maggio 2021 12:37

Palermo, 17 mag. (Adnkronos) – Domani, a cinque anni dall’attentato nei confronti di Giuseppe Antoci e gli uomini della sua scorta, il Comune di Torrenova si stringe attorno all’ex Presidente del Parco dei Nebrodi conferendogli la Cittadinanza Onoraria. La cerimonia, in modalità online, si svolgerà alle ore 20 di domani. ‘Interpretando sentimenti diffusi della comunità cittadina ‘ si legge nelle motivazioni del conferimento ‘ il civico consesso si determinerà a conferire la cittadinanza onoraria di Torrenova al dott. Antoci affinché possa essere suggellato un legame simbolico utile a testimoniare l’unità di intenti nella lotta contro l’oppressione mafiosa, e per la libertà di coloro che credono nella giustizia e nella legalità”.

‘E’ per me un grande onore ‘ dichiara Giuseppe Antoci oggi Presidente Onorario della Fondazione Caponnetto. Ringrazio di cuore il Sindaco Salvatore Castrovinci, la Giunta, il Consiglio Comunale e tutta la Comunità di Torrenova della quale, da domani, con onore farò parte” ‘ Conclude Antoci.