Sicilia, M5S all’Ars: “Caos nei pronto soccorso è inaccettabile, Musumeci attivi il piano per riconvertire gli ospedali”

26 Maggio 2021 17:55

La nota dei deputati del M5S all’Ars: “Caos nei pronto soccorso inaccettabile, Musumeci renda subito esecutivo il piano di riconversione degli ospedali, sempre che ce ne sia uno”

“Quello che sta succedendo nei pronto soccorso siciliani è inaccettabile, ambulanze in fila, sale d’attesa sovraffollate e pazienti anche nei corridoi. La sanità no-Covid è al collasso, Musumeci renda immediatamente noto e operativo, sempre che ce l’abbia, il piano di riconversione degli ospedali, ora che il virus sta finalmente allentando la presa”. Lo affermano i deputati regionali del M5S Francesco Cappello, Salvatore Siragusa, Giorgio Pasqua e Antonio De Luca, componenti della commissione Salute dell’Ars.

“Parecchi reparti e medici destinati al Covid – dicono – vanno restituiti immediatamente alla sanità ordinaria, che è ora quella che rischia il tracollo. Purtroppo non ci sembra che ci si stia muovendo con lucidità e con la giusta tempistica in questa direzione, e la mancanza di un assessore a tempo pieno non giova certamente. Musumeci invece di tenere in caldo il posto a Razza, perdendo tempo in attesa che ci siano le condizioni politiche per fare rientrare il suo delfino, nomini subito un nuovo assessore, che ovviamente sia diverso dal precedente”.