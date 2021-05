Catanzaro in lutto: è morto il 40enne Salvatore Mazza, ultras giallorosso. Sospesa l’iniziativa dei tifosi

1 Maggio 2021 13:12

Tragedia a Catanzaro: è morto il giovane Salvatore Mazza, ultras del club giallorosso. Sospesa l’iniziativa di tributo alla squadra

Tragedia a Catanzaro. E’ morto Salvatore Mazza, 40enne ultras della società giallorossa. Un malore dovrebbe essere stato fatale al giovane e l’intervento del 118 non è bastato a rianimare l’uomo. Sul posto è intervenuta anche la polizia per stabilire le cause del decesso.

“E’ con grande dispiacere e commozione che ho appreso della morte di Salvatore Mazza, il giovane ultras del Catanzaro che ha lasciato un vuoto incolmabile nella tifoseria giallorossa. Tutta la società, dal presidente Floriano Noto ai calciatori – afferma il direttore generale del Catanzaro Diego Foresti – è vicina alla famiglia per questo decesso prematuro e inaspettato. A tal proposito, condividiamo la decisione degli UC ’73 di sospendere l’iniziativa di tributo alla squadra organizzata per domani: troppo grande è il dolore per quanto successo”.