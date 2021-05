Ludovica Pagani ed El Shaarawy ufficialmente fidanzati? L’ennesimo segnale sui social, fans scatenati [FOTO]

20 Maggio 2021 22:35

L’ultima storia pubblicata su Instagram dalla famosa influencer aggiunge un altro indizio: Ludovica Pagani ed El Shaarawy potrebbero essere una coppia ufficiale

La foto pubblicata su Instagram da Ludovica Pagani ha letteralmente scatenato la reazione dei fans. Da tempo ormai si presuppone che la famosa influencer e Stephan El Shaarawy possano essere fidanzati, questa sera probabilmente è arrivata la prova definitiva. Rispondendo agli utenti, la reginetta di radio e tv ha commentato: “il mio tipo ideale?”, e sulle stories ha pubblicato la foto proprio del calciatore della Roma. Non è la prima volta che Ludovica Pagani lancia segnali decisi di un rapporto che sembra sempre più concreto. Ospite qualche settimana fa in una diretta sui social, all’improvviso era spuntato El Sharaawy: “comunque c’è il mio giocatore preferito”, affermò scherzosamente.

Ad inizio mese inoltre, e anche quella volta galeotta fu una foto postata su Instagram, la modella si fece immortalare davanti una Lamborghini rossa, identica al modello posseduto dall’ex Milan e che comparì in una foto condivisa il giorno precedente dall’attaccante italo-egiziano. Dettagli che non sono passati inosservati ed hanno generato commenti perché entrambi sono due personaggi molto amati tra gli adolescenti e gli appassionati di calcio. Questa sera, però, ecco arrivare un altro indizio. Si tratta di una nuova e semplice provocazione per continuare ad attirare l’attenzione del gossip o un modo per avvicinarsi al momento di rendere ufficiale il fidanzamento anche al popolo del web?