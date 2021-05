Luciano Spalletti è il nuovo allenatore del Napoli: i dettagli del contratto

28 Maggio 2021 23:37

Luciano Spalletti è il nuovo allenatore del Napoli, prenderà il posto di Gattuso. Manca solo l’annuncio ufficiale: pronto un biennale

Il nome era nell’aria già da diverso tempo, mancava solo l’ufficialità da parte del club che, a dirla tutta deve ancora arrivare. Ma l’accordo fra Luciano Spalletti e il Napoli è stato ormai raggiunto. Secondo quanto riporta Sky Sport, il tecnico di Certaldo ha posto la sua firma su un biennale a circa 2.7 milioni a stagione. Luciano Spalletti, senza panchina da 2 anni, era ancora legato economicamente all’Inter nonostante l’esonero che ha dato il via al biennio Conte. L’allenatore ex Roma prenderà il posto di Gennaro Gattuso, neo allenatore della Fiorentina, ed erediterà il Napoli in Europa League con l’obiettivo di tornare subito fra le prime 4 del campionato.