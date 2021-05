Orlandina Basket, missione compiuta: battuta Rieti per 90-69 e salvezza conquistata!

12 Maggio 2021 15:52

L’Orlandina Basket batte Rieti per 90-69 e conquista la permanenza in Serie A2: il commento e il tabellino del match decisivo

L’Orlandina Basket batte Rieti per 90-69 e ottengono la permanenza in Serie A2 con una giornata di anticipo. Con questo successo la squadra di coach Sodini sale a 12 punti nel girone Blu ed è matematicamente nelle prime 4 posizioni in classifica, necessarie per mantenere la categoria. Domenica la sesta ed ultima giornata della seconda fase del torneo, che vedrà i paladini ospiti di Latina domenica 16 maggio alle 18:00 sul parquet del PalaBianchini. Top scorer della sfida contro Rieti il classe ’98 Samuele Moretti con 17 punti, poi 15 per Taflaj, 13 per Gay, 11 per Floyd e 10 per Conti. Nel finale c’è anche spazio per i primi due punti in Serie A2 per il giovane Mattia Ravì.

La cronaca della gara:

Parte leggermente meglio Rieti, che con Pepper, la tripla di Imperatori e De Laurentiis va sul 4-7. Capo d’Orlando trova la quadra e piazza un break importante con Moretti, Johnson, Taflaj e Conti, portandosi sul +12 (23-11). I laziali però non ci stanno e con Ponziani e la tripla di Pepper chiudono il parziale sul 24-16.

I primi punti del secondo quarto arrivano dopo ben due minuti di gioco dalle mani di De Laurentiis, ma con due triple di Floyd, il gioco da tre punti di Moretti e due punti di Taflaj Capo d’Orlando si porta sul +15 (35-20). Nella seconda metà di parziale si apre un botta e risposta tra Pepper e Gay. Rieti prova a tornare sotto con Imperatori e Pepper (42-33), ma Taflaj infila la tripla, Moretti inchioda, mentre dalla lunetta Ponziani manda le squadre negli spogliatoi sul 47-35.

Al rientro dall’intervallo lungo Rieti prova a rifarsi sotto con Pepper e la tripla di De Laurentiis che vale il -9 (51-42). Taflaj e Floyd tentano di tenere a distanza i paladini, ma è un ottimo Ponziani a guidare Rieti fino al -6 (56-50). Laganà, Conti e Taflaj suonano la carica, riportando i paladini sul +14 (67-53), mentre due punti di Ponziani chiudono il terzo quarto sul 67-55.

In avvio di ultimo parziale Rieti fa l’ultimo tentativo di rimonta, ma con Laganà, Gay e Del Debbio i paladini volano sul +17 (76-59). Coach Sodini concede minuti a Ravì, mentre Pepper e Imperatori non smettono di crederci. Diouf, la tripla di Moretti e due punti di Gay portano i biancoazzurri sul +19 (84-65) che di fatto chiude la gara, con gli gli ultimi minuti solo per definire lo score finale, con i primi punti in maglia Orlandina di Mattia Ravì. Due punti di De Laurentiis chiudono la gara sul 90-69 e i biancoazzurri possono festeggiare la salvezza.

Orlandina Basket – NPC Rieti 90-69 (24-16; 47-35; 67-55)

Orlandina Basket: Diouf 2, Ravì 2, Taflaj 15, Conti 10, Gay 13, Floyd 11, Laganà 8, Johnson 6, Del Debbio 6, Moretti 17. Coach: Marco Sodini.

NPC Rieti: De Laurentiis 13, Ponziani 20, Pepper 18, Piccoli n.e., Nonkovic 10, Imperatori 8. Coach: Alessandro Rossi.