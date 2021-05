Lombardia: Pirellone approva la prima legge di revisione ordinamentale 2021

18 Maggio 2021 18:36

Milano, 18 mag.(Adnkronos) – Via libera del Consiglio regionale della Lombardia alla prima legge di revisione ordinamentale del 2021 che contiene per gli ambiti istituzionale, economico e territoriale, circoscritte e limitate modifiche, integrazioni o specifiche sostituzioni di disposizioni legislative. Diversi gli interventi deliberati dall’Assemblea lombarda.

Contrasto al gioco d’azzardo: più vigilanza. Regione Lombardia conferma il suo impegno nelle attività di contrasto ai fenomeni di dipendenza da gioco d’azzardo, incrementando le disposizioni volte a contenere l’impatto negativo della pratica del gioco sulla sicurezza urbana, migliorando le operazioni di vigilanza attiva della Regione. Fra le novità, è stata introdotta la possibilità da parte degli esercenti di segnalare il mancato rispetto della normativa sugli accessi ai locali dove si pratica il gioco d’azzardo lecito da parte degli avventori tramite invio di una mail ad una casella di posta elettronica messa a disposizione dalla Regione. Si tratta di una scelta assunta in base a criteri di valorizzazione del principio di legalità nella fase di supporto al gestore che ritiene di aver subito una violazione da parte degli utenti che fanno ingresso presso le aree del proprio esercizio adibite al gioco.