Liliana Di Napoli, la filologa classica messinese fa impazzire Bonolis in diretta TV ad “Avanti un Altro”

3 Maggio 2021 13:44

Messina, Liliana Di Napoli è appassionata di greco e ha creato da qualche mese un profilo instagram che ha riscontrato molto successo

Ieri sera, domenica 2 maggio, su Canale 5 nel noto programma di “Avanti un Altro” condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, tra gli ospiti della serata ha dato grande spettacolo la giovane messinese Liliana Di Napoli. Filologa classica, raccontando la sua storia e le sue passioni ha fatto letteralmente impazzire Bonolis a cui ha tenuto egregiamente testa in un simpaticissimo siparietto televisivo.

I protagonisti del game show sono come sempre i concorrenti che, in fila indiana, vengono chiamati a rispondere a varie domande di cultura generale dalla coppia Bonolis – Laurenti, ed in caso di risposta sbagliata si succedono uno dopo l’altro. Liliana dopo essersi accomodata, ha parlato un pò di sè e ha anche raccontato che da qualche mese ha creato un profilo instagram dove parla di greco antico con le colleghe.