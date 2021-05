19 Maggio 2021 21:54

Letojanni, costituita l’associazione Pharos: ricerca scientifica, valorizzazione territorio e solidarietà

La PHAROS, presente sul territorio nazionale da oltre 20 anni, è un’associazione non profit che ha come obiettivi il miglioramento della ricerca scientifica, la valorizzazione dei territori e la solidarietà. Nei giorni scorsi è stata costituita, in stretta sinergia con l’amministrazione comunale della cittadina ionica, la “PHAROS LETOJANNI” con due puntuali obiettivi: contribuire ad aiutare con iniziative finalizzate la popolazione pediatrica; promuovere la crescita culturale, sociale e turistica del paese. Venerdì 21 maggio alle ore 18.30 nell’aula consiliare del Comune, ottemperando a tutte le procedure vigenti anti – covid, sarà presentata l’associazione alla presenza del sindaco Alessandro Costa, del presidente della neonata Pharos dott.ssa Vincenza Lo Re e dei componenti del direttivo Rosalba Scandurra, Antonella Pedale, Manuela Lo Turco, Alessia Santoro e Renata Lo Turco. Interverranno anche i rappresentanti di industrie alimentari e farmaceutiche multinazionali che hanno già dato fattivamente la disponibilità alla realizzazione di parte del progetto. Seguirà un cocktail inaugurale al Blu Sky Cafè in piazza Durante.