Eruzione dello Stromboli: tanti i turisti che raggiungono l’Isola per ammirare la colata di lava che arriva in mare [FOTO]

20 Maggio 2021 11:28

Eruzione dello Stromboli: i turisti stanno raggiungendo l’Isola avvicinandosi lungo la sciara del fuoco per vedere la lava che finisce in mare

L’eruzione dello Stromboli di ieri è diventata una vera e propria attrazione per tutti i turisti che stanno raggiungendo le Eolie in queste ore e si stanno avvicinando lungo la sciara del fuoco per vedere la lava che finisce in mare. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, dopo un sorvolo effettuato dai vulcanologi con l’elicottero dei Vigili del Fuoco, ha accertato che “il flusso piroclastico si è originato dal collasso del fianco del cratere nord che ha prodotto un trabocco lavico che si sta riversando lungo la Sciara del Fuoco fino a raggiungere la linea di costa“.