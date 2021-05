Ponte sullo Stretto, Minardo: “per Sicilia e Calabria occasione più unica che rara”

4 Maggio 2021 22:15

Il rappresentante di Lega Sicilia si augura che “aumenti l’impegno per trovare risorse e impulsi politici in modo da partire con i lavori il più presto possibile”

“Che autorevoli esponenti del governo e altrettanto autorevoli parlamentari in queste ore si stiano schierando apertamente a favore del Ponte sulle Stretto di Messina fa solo piacere a me e a tutta la Lega Sicilia. Il parere positivo all’opera da parte della commissione di tecnici istituita dal ministero delle Infrastrutture sta allargando il consenso e mi auguro aumenti l’impegno per trovare, anche al di fuori del PNRR, risorse e impulsi politici in modo da partire con i lavori il più presto possibile”. Così in una nota il segretario regionale della Lega in Sicilia, Nino Minardo.

“Rivendico però di avere scritto, spiegato e incalzato il nuovo governo fin da subito per approfittare dell’occasione più unica che rara della ‘ricostruzione post pandemia’ per realizzare il collegamento tra Sicilia e Calabria e chiudere una vertenza decennale – aggiunge – . Ora aspetto assieme ai colleghi a Montecitorio nei prossimi giorni la relazione dei tecnici, poi aspetterò in Sicilia assieme al mio partito l’inizio dei lavori con la consapevolezza che al punto in cui siamo arrivati si possono solo fare passi avanti e qualsiasi incertezza, ripensamento o passo indietro sarebbe imperdonabile”.