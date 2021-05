Lecce-Reggina, Corini: “Amaranto con identità chiara”, poi parla di Mancosu. I convocati: out in 7

6 Maggio 2021 17:09

Le parole del tecnico del Lecce Eugenio Corini alla vigilia della sfida contro la Reggina e i convocati giallorossi

“Marco è un ragazzo straordinario con gradi valori umani. La famiglia e noi gli siamo stati vicini, tutti dalla squadra alla società. Abbiamo rispettato il suo momento, al quale ha reagito in modo straordinario. Oltre che essere un grande giocatore è un uomo eccezionale”, queste le parole del tecnico del Lecce Eugenio Corini dopo la confessione di Mancosu e alla vigilia della sfida del Via del Mare contro la Reggina. “Gli amaranto – rivela – con Baroni hanno fatto un girone di ritorno molto importante, hanno fatto i nostri stessi punti. Ci sono attaccanti importanti ed esterni veloci, come delle sotto punte di altissimo livello. Hanno un identità ben chiara. Servirà una grande partita per superare un avversario che sta lottando per i play off”.

Sono 23 i giocatori convocati dall’allenatore dei salentini. Fuori in 6: gli indisponibili, Adjapong, Calderoni (che andrà comunque in ritiro con la squadra) e Pettinari e i non convocati Borbei, Felici, Maselli e Monterisi. Questa la lista ufficiale dei convocati.

1. Bleve

2. Maggio

3. Pisacane

5. Lucioni

6. Meccariello

7. Paganini

8. Mancosu

9. Coda

10. Yalçin

14. Stepinski

16. Nikolov

17. Dermaku

19. Listkowski

21. Gabriel

22. Vigorito

23. Björkengren

24. Zuta

25. Gallo

37. Majer

42. Hjulmand

53. Henderson

77. Tachtsidis

99. Rodriguez