Lecce, Marco Mancosu ha segnato il suo rigore più importante: è guarito dal cancro

26 Maggio 2021 16:39

Il centrocampista del Lecce Marco Mancosu ha segnato il rigore più importante della sua vita: è guarito dal cancro per cui era stato operato a marzo

La settimana scorsa aveva sbagliato un calcio di rigore decisivo, finendo in lacrime per non aver portato il suo Lecce in finale playoff dopo un periodo personale abbastanza complesso. Ma oggi Marco Mancosu ha segnato il rigore più importante della sua vita: è guarito dal cancro. Il centrocampista della squadra giallorossa era stato operato di tumore lo scorso 26 marzo, come da lui stesso confessato sui social, ma ha ricevuto dopo due mesi l’esito degli esami sottoposto presso l’Humanitas di Milano, che ha confermato la guarigione. Adesso dovrà ovviamente monitorare la situazione, con test ogni sei mesi, ma l’incubo legato alle cure e alla chemioterapia è finito.