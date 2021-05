Meteo, le temperature massime di oggi: punte di +27°C in Sicilia, +22°C a Reggio Calabria

5 Maggio 2021 22:15

Meteo: ecco le temperature massime registrate mercoledì 5 maggio, in alcune località italiane. Punte di +27°C in Sicilia, +22°C a Reggio Calabria

Nella giornata di oggi, mercoledì 5 maggio, si sono raggiunte punte di +27°C in Sicilia e +22°C a Reggio Calabria. Le temperature sono in aumento al Centro/Nord, pressoché stazionarie al Sud o in lieve calo sulle aree adriatiche e sull’Isola.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, mercoledì 5 maggio 2021, in alcune località italiane: