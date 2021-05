Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: +27°C in Sicilia e +21°C a Reggio Calabria

15 Maggio 2021 20:14

Meteo in Italia: ecco le temperature massime registrate sabato 15 maggio, in alcune località italiane. +27°C in Sicilia e +21°C a Reggio Calabria

L’aria rimane abbastanza fresca, con venti occidentali spesso sostenuti, soprattutto in Appennino e sui bacini. Al Sud in particolare in Calabria e Sicilia abbiamo avuto +21°C a Reggio e +27°C sull’Isola.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, sabato 15 maggio 2021, in alcune località italiane: