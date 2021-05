Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: punte di +32°C in Sicilia, +27°C in Calabria

18 Maggio 2021 21:36

Meteo: ecco le temperature massime registrate martedì 18 maggio 2021, in alcune località italiane. Punte di +32°C in Sicilia, +27°C in Calabria

Le temperature di oggi in Italia sono state più o meno stazionarie al Centro-Nord mentre in leggero calo ma ancora con valori sopra media al Sud. Punte di +32°C in Sicilia e +27°C in Calabria.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, martedì 18 maggio 2021, in alcune località italiane: