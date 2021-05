Meteo, le temperature massime di oggi in Italia: picchi di +27°C in Sicilia e +21 in Calabria

20 Maggio 2021 22:04

Meteo: ecco le temperature massime registrate giovedì 20 maggio 2021, in alcune località italiane. Picchi di +27°C in Sicilia e +21 in Calabria

Gionata, in generale, più fresca rispetto a quella di ieri in Italia. Difatti, le temperature massime hanno risentito della circolazione più fresca settentrionale, con valori in calo pressoché ovunque fino a -6/-7°C soprattutto sulle aree dal medio-basso Adriatico e su quelle relative appenniniche, calo mediamente sui -2/-4°C sul resto del Paese.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, giovedì 20 maggio 2021, in alcune località italiane: