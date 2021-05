Le Ricette di StrettoWeb – Pomodori alle cozze

9 Maggio 2021 18:20

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione dei pomodori alle cozze

I pomodori alle cozze sono una squisita ricetta dal gusto tipicamente mediterraneo realizzata con pomodori svuotati, farciti con le cozze ed un saporitissimo pangrattato e ripassati in forno. Un secondo sfizioso e leggero, assolutamente da provare!

Difficoltà: facile

Preparazione: 20 minuti

Cottura: 15 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

1 Kg e ½ di cozze

8-10 pomodori

4 acciughe

1 cucchiaio di capperi

1 spicchio d’aglio

1 ciuffo di prezzemolo

Origano

Pangrattato q.b.

Sale, pepe e olio extravergine di oliva

Preparazione

Pulite le cozze, fatele aprire a fiamma alta ed estraetele dal guscio. Tritate l’aglio, le acciughe, i capperi ed un rametto di prezzemolo e fateli appassire in 2 cucchiai di olio. Unite il pangrattato e l’origano e mescolate per avere il condimento con cui farcire i pomodori. Dopo averli lavati, tagliate la calotta, svuotateli e riempiteli con il pangrattato condito e le cozze. Disponeteli su una pirofila appena oleata, spolverizzate l’origano, versate un filo d’olio ed infornateli a 200 gradi per 10 minuti. I pomodori alle cozze sono squisiti sia caldi che tiepidi.

Conservazione

È possibile conservare i pomodori alle cozze in frigorifero per un giorno.

Curiosità e benefici delle cozze

Elementi caratterizzanti di tanti piatti tipici della tradizione mediterranea, le cozze, amate fin dai tempi dei Romani, sono fra i molluschi maggiormente apprezzati in cucina. Ma oltre ad essere buonissime apportano validi nutrienti come le proteine nobili utili al mantenimento della massa muscolare, il ferro assimilabile, la vitamina B, i minerali come iodio e magnesio che combattono gli stati di affaticamento e preziosi antiossidanti capaci di rallentare l’invecchiamento cellulare. La presenza della glucosamina rende inoltre questo pesce un potente antinfiammatorio naturale. L’Italia è il maggiore produttore di cozze con un prodotto unico nei valori nutrizionali grazie alle tecniche riproduttive ed alla biodiversità del mare.

Il consiglio della zia

Potete arricchire la farcitura dei pomodori alle cozze col tonno.