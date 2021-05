Le Ricette di StrettoWeb – Parmigiana di zucchine

19 Maggio 2021 12:00

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione della parmigiana di zucchine

Squisita variante della classica parmigiana di melanzane quella di zucchine è uno dei piatti della cucina tradizionale calabrese realizzati con le verdure e gli ortaggi presenti in abbondanza negli orti. A questa versione se ne affiancano altre come quella preparata con sugo di pomodoro o altri ingredienti, fra cui uova sode e mortadella.

Difficoltà: facile

Preparazione: 15 minuti

Cottura: 40 minuti

Porzioni: 4/6 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

800 gr. di zucchine verdi

400 gr. di mozzarella

60 gr. di parmigiano reggiano

100 gr. di prosciutto cotto

Pangrattato

1 ciuffo di basilico

Olio di semi di arachidi

Sale ed olio extravergine di oliva

Preparazione

Lavate le zucchine e tagliatele alle estremità prima di affettarle nel senso della lunghezza e di friggerle in olio di semi ben caldo. Fate assorbire l’olio in eccesso con la carta assorbente e tenetele da parte. Adesso tritate la mozzarella, ungete una teglia da forno, spolverizzate del pangrattato ed iniziate a comporre gli strati della parmigiana con le zucchine, il prosciutto a fette, la mozzarella, il parmigiano ed il basilico. Condite gli strati con un filo d’olio ed un pizzico di sale e continuate fino al termine degli ingredienti. Completate con la mozzarella, il parmigiano ed il pangrattato e cuocete in forno a 180 gradi per 30 minuti circa.

Conservazione

La parmigiana di zucchine si consuma tiepida o fredda e si conserva in frigo per 3 giorni.

Curiosità e benefici di questo piatto

Una cucina dalle origini contadine, quella calabrese, che vanta fra i suoi numerosi prodotti tipici ortaggi di straordinaria qualità da sempre al centro delle mille ricette tradizionali. Accanto alle melanzane, alle patate della Sila, all’inimitabile cipolla rossa di Tropea ed ai peperoncini rossi famosi ormai ovunque, le zucchine sono forse fra gli ortaggi più versatili: sono squisite fritte, ripassate in padella, grigliate, ripiene o in parmigiana. Appartenenti alla famiglia delle Cucurbitacee ed originarie dell’America centro-meridionale si coltivano in tutti i paesi dal clima mite e sono poco caloriche, depurative e remineralizzanti.

Consiglio della zia

La versione light di questa parmigiana si realizza con le zucchine grigliate.